Дацюк: Евгений Свечников идёт к своей цели, НХЛ, и уже начал себя проявлять

Нападающий СКА Павел Дацюк, который провёл в «Детройт Ред Уингз» 14 сезонов, поделился мнением о проспекте клуба Евгении Свечникове, который в прошлом сезоне помог фарм-клубу «красных крыльев» завоевать кубок Колдера.

«Видел старшего Свечникова, мы с ним знакомы. Хороший парень, который хочет закрепиться в НХЛ, идёт к своей цели. У него всё впереди, и Евгений уже начал потихоньку себя проявлять.

Если будет возможно, что «Детройт» в следующем году получит один из первых выборов на драфте и возьмёт Андрея Свечникова, — да, это очень интересно. Братьям легче вместе, они принесут больше пользы, чем поодиночке", — приводятся слова Дацюка на официальном сайте НХЛ.