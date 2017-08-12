Вей: в КХЛ больше шансов для креатива и времени подумать

Нападающий «Барыса» Линден Вей поделился мнением о своей игровой форме.



«Доволен ли своей игрой? Пока не могу сказать, что доволен. Но для меня большая удача играть с такими партнёрами по звену. И Найджел Доус, и Мартен Сен-Пьер — очень опытные ребята. „Химия“ в звене не приходит по взмаху волшебной палочки, она приходит постепенно от матча к матчу.



Что касается стиля игры, то, естественно, он заметно отличается от североамериканского. Площадка больше, нежели к чему я привык. Здесь больше катания, больше пространства, больше шансов для креатива и времени подумать, прежде чем в тебя врежется соперник. Даже несмотря на то, что сыграл не так много матчей, однозначно, мне нравится такой стиль игры. С нетерпением жду начала сезона», — цитирует Вея Шайба.kz.

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