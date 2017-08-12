Пастрняк: когда тебя ставят играть в большинстве, чувствуешь уверенность

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о своей игре в прошедшем сезоне.



«Минувший сезон стал уже третьим для меня в НХЛ. Так что опыт помог. К тому же игровое время увеличилось, я выходил в первой бригаде большинства. В первые два сезона я вообще не играл в большинстве, может быть, пару смен провёл. Дело не только в голах и передачах. При розыгрыше лишнего владеешь шайбой, чувствуешь уверенность. Это здорово помогает. Чувствуешь игру, уверенность остается, когда играешь пять на пять», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.

На горящем стуле. Генменеджеры НХЛ, которых могут уволить Генеральных менеджеров меняют не так часто, как тренеров, но и такие отставки иногда бывают. С кем из клубных боссов НХЛ могут попрощаться?