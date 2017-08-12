Мильштейн: при выборе Свечникова Холланд сказал: «Русские меня держат в бизнесе»

Известный агент Дэн Мильштейн рассказал, как «Детройт Ред Уингз» выбирал на драфте нападающего Евгения Свечникова.



«Мне позвонил генеральным менеджер Кен Холланд и сообщил, что возьмёт Евгения Свечникова на драфте. В тот момент у нас проходили переговоры о том, чтобы Паша Дацюк вернулся в Россию. Я отвечаю: „Ты уверен, что хочешь связаться ещё с одним русским?“ На что Холланд парировал: „Русские меня держат в этом бизнесе с 1996 года“, — приводит слова Мильштейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Подрезанные «крылья». Станет ли Свечников новым героем «Детройта»? «Детройт» не сделал шагов к тому, чтобы выбраться из болота. Спасти «красные крылья» от провала попробует Евгений Свечников. Получится ли?