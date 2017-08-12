Браун: не думал, что обстановка вокруг нового контракта будет такой нервной

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Коннор Браун поделился мнением о ходе переговоров с клубом по новому контракту.



«Для меня такая ситуация с переговорами по новому контракту оказалась совершенно новой. Не думал, что всё будет настолько нервно, пресса чрезвычайно раздула всю ситуацию.



Абсолютно уверен, что всё решится положительным образом до начала чемпионата. Мы договоримся с «Торонто» о новом контракте», – приводит слова Брауна TSN.



23-летний игрок в прошедшем регулярном чемпионате набрал 36 (20+16) очков в 82 матчах.

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