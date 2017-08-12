«Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над челябинским «Трактором» в первом матче предсезонного мемориала Ивана Ромазана, встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.



Уже на третьей минуте игры Игорь Левицкий вывел «Сибирь» вперёд. На последней минуте основного времени Илья Зиновьев сумел забросить шайбу в ворота Александра Салака и перевести встречу в овертайм. В дополнительное время Александр Шаров забил гол, который принёс команде Павла Зубова первую победу на турнире.



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