«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от «Адмирала» из Владивостока в рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан, встреча завершилась со счётом 0:3. Матч стал заключительной встречей турнира, в котором досрочную победу одержал «Нефтехимик» из Нижнекамска.
В первом периоде «Адмирал» вышел вперёд благодаря заброшенной шайбе Николая Глухова. Во втором периоде гол Максима Кицына упрочил преимущество команды Александра Андриевского. На последней минуте встречи Николай Глухов оформил дубль.
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