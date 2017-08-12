О. Давыдов: «Трактор» играл с листа, Сухачёв много вытащил

И.о. тренера «Трактора» Олег Давыдов прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» в рамках мемориала Ромазана (1:2 ОТ), на который челябинцы вышли молодёжным составом.



«Матч с «Сибирью» мы играли с листа. «Трактор» вернулся из Астаны только в два часа ночи. К молодым ребятам из основной команды присоединились игроки «Челмета». Утром собрались и поехали в Магнитогорск. Все справились, дали достойный бой «Сибири». В первом периоде входили в игру, всё-таки в составе много молодых парней. Потом разбежались и стало всё нормально.



Вратарь всегда должен быть лучшим. Так случилось и сегодня. Влад Сухачёв много вытащил, очень здорово сыграл. Виталий Кравцов играет очень нестандартно. При хорошем отношении к делу должен вырасти в мастера», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана