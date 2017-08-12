Сухачёв: олимпийская сборная подготовила меня к матчу с «Сибирью»

Вратарь «Трактора» Владислав Сухачёв прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ) на мемориале Ромазана.



«От сбора в Сочи с олимпийской сборной впечатление замечательные. Было много мастеровитых игроков, отличная атмосфера. Для меня это хороший опыт, потому что эта олимпийская сборная была более возрастная, чем предыдущая. Сегодня было достаточно работы. Ребята с поездки, поэтому «Сибирь» нас порой запирала в зоне. Но мы бились до конца, перевели игру в овертайм. Олимпийская сборная меня подготовила к этому матчу. Где-то, возможно, ещё недостаёт игровой практики. В «Тракторе» замечательные вратари. У них можно много почерпнуть. Буду ли играть в основе на протяжении сезона – решать тренерам», — передаёт слова Сухачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана