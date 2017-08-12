П. Зубов: Энлунд уже с «Сибирью», но ему не подошла форма

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал подписание контракта с финским нападающим Йонасом Энлундом.



«Энлунд уже с командой, но форма ему не подошла. Планируем, что он сыграет в следующем матче на мемориале Ромазана. Что касается физической формы, то он будет её навёрстывать через игры. Другого выбора у нас нет. Мы тестировали Йонаса в Финляндии, всё нормально. Естественно, это не то, когда тренируешься с командой, поэтому ему нужна игровая практика. Нам нужны такие игроки, которые могут и забить, и отдать, и в меньшинстве сыграть. Будет ли Энлунд играть в центре? Мы его приглашаем как универсального игрока», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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