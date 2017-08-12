Андриевский: позитива хватало и до матча с «Барысом», плюсов больше, чем минусов

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после победы над «Барысом» (3:0) на турнире в Казахстане.



«Позитива хватало и до этого. Если брать целиком матч с «Барысом», то он понравился. Была немножко другая атмосфера на игре, пришёл народ. Драки в матче? Это эмоции. Да и понятно, что «Барыс» не хотел дома проигрывать. Отсюда всё и пошло. Но и мы не хотели уступать. Серебярков сыграл на ноль, но это говорит не только о его заслугах, ведь играет вся команда. Нападающие, защитники, все помогают. По итогам турнира есть и плюсы, и минусы. На данный момент плюсов больше», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира