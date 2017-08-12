Евгений Малкин и Анна Кастерова посетили футбольное дерби ЦСКА — «Спартак»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и его жена Анна Кастерова посетили матч футбольного ЦСКА и «Спартака».



Малкин – чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли и первый среди российских игроков обладатель приза MVP плей-офф НХЛ.



Кастерова – уроженка Зеленограда. После школы Анна поступила в Московский государственный педагогический университет, по окончании которого получила диплом преподавателя психологии. В 22 года начала журналистскую карьеру.



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