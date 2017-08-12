Мнацян: немножко потолкались с Пушкарёвым, решили взбодрить игроков

Защитник «Адмирала» Самвел Мнацян подвёл итоги после матча с «Барысом» (3:0) на турнире в Казахстане.



«Конечно, мы очень рады победе и тому, как сегодня выглядели: настоящий сплочённый коллектив, бились друг за друга. Последний матч получился одним из лучших. Бой с Пушкарёвым? Завелись, немножко потолкались. Решили взбодрить игроков. Я потяжелее, поэтому и повалил его на лёд. Хотели придать игре жёсткий оттенок, чтобы получился настоящий матч. Драка в концовке связана с тем, что «Барыс» заступался за своего лидера — Найджела Доуса.



Виделся с другом — Дамиром Рыспаевым. Пользуясь случаем, ещё раз передаю ему привет. Хочется, чтобы с него скорее сняли дисквалификацию. Что ему теперь, до конца жизни быть дисквалифицированным за какой-то бой? Там никого не убили, вроде даже крови не было. Нормальный парень, пусть играет и бьётся», — передаёт слова Мнацяна корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира