Пушкарёв: у нас с Мнацяном давняя история, он всегда играет жёстко против меня

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв подвёл итоги после поражения от «Адмирала» (0:3) на турнире в Казахстане.



«Неплохо отыграли турнир, но в матче с «Адмиралом» практически нигде не успевали. Очень плохо двигались. Соперник везде был быстрее нас. Практически не доезжали до ворот соперника. Все команды находятся в одинаковых условиях, просто мы сегодня выглядели хуже. С Мнацяном спросили друг у друга, будем драться или нет. После чего приступили к бою. У нас с ним давняя история. Мы с ним поиграли вместе, просто на льду иногда эмоции перехлёстывают. Он всегда играет жёстко против меня», — сказал Пушкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Барыс» проиграл «Адмиралу» в заключительном матче домашнего турнира