«Спартак» по буллитам проиграл «Химику» в товарищеском матче

«Спартак» уступил «Химику» в товарищеской встрече. Матч, проходивший в Воскресенске, завершился со счётом 1:2 Б.

«Ехал с рыбалки – перешёл из СКА в «Спартак». Москвичи готовятся к сезону «Спартак» провёл открытую тренировку, сразу после которой отправился на предсезонный турнир в Нижний Новгород.

Два с половиной периода команды не могли открыть счёт, а на 52-й минуте Виктор Бобров вывел «Спартак» вперёд. Тем не менее «Химик» быстро отыгрался благодаря голу Александра Дельнова, и встреча перешла в овертайм. Победитель определился в серии послематчевых бросков, решающий гол забил Константин Фомичёв.



Красно-белые в это межсезонье провели третью контрольную встречу. В первом матче, со «Слованом», они по буллитам потерпели поражение со счётом 2:3, а затем взяли верх над «Торпедо» (2:1). Так «Спартак» принял участие в Кубке губернатора Нижегородской области, где занял четвёртое место.

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