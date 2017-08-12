«Магнитка» одолела «Куньлунь» на мемориале Ромазана, отыгравшись со счёта 0:2

Магнитогорский «Металлург» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар» на мемориале Ромазана. Встреча завершилась со счётом 3:2.

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В первом периоде Матиас Мюттюнен открыл счёт, реализовав большинство «Куньлуня», а после перерыва Войтек Вольски увеличил преимущество.



«Магнитка» не только отыгралась, но и вышла вперёд ещё во втором периоде, забив трижды подряд, — отличились Томаш Филиппи, Мэтт Эллисон и Николас Шаус. Третий период прошёл без заброшенных шайб.

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