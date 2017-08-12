И. Воробьёв: уже давно думали попробовать Филиппи в первом звене «Магнитки»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2) на мемориале Ивана Ромазана.



«Несомненно, приятно выиграть первую, хоть и предсезонную, домашнюю игру. Было красивое открытие мемориала, удалось порадовать зрителей. Работаем дальше. У нас было не самое лучшее начало первого периода, первые 10 минут. Потом мы вкатились, и стало всё нормально. Не знаю, с чем это было связано, наверное, с погодой. В Сочи было тепло, а здесь дождь идёт.

Задумка попробовать Филиппи в первом звене была очень давно, ещё с лета. Он – центральный, а центр – это основа, как позвоночник. В целом сыграли нормально. Сейчас будем смотреть. Почему не играли Платонов и Шенфельд? Ну можно было бы 28 игроков заявить – я бы и заявил 28", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.