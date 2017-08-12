Умер бывший тренер и генменеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей

12 августа в возрасте 74 лет скончался бывший тренер и генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей. Об этом сообщает официальный сайт «Оттавы Сенаторз», где Мюррей работал старшим советником по хоккейным вопросам.



Он провёл 17 сезонов, тренируя «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Флориду Пантерз», «Анахайм Майти дакс» и «Оттаву Сенаторз». Он также работал генеральным менеджером в «Детройте», «Флориде» и «Оттаве». В 1984 году он завоевал «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру.



В 2014 году Мюррей сообщил, что у него обнаружили рак толстой кишки четвёртой стадии, который дал метастазы в лёгкие и печень. Он скончался после трёх лет борьбы с болезнью.