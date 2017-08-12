Шаус: в этом сезоне «Куньлунь» точно будет серьёзным соперником

Защитник магнитогорского «Металлурга» Николас Шаус прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:2) на мемориале Ивана Ромазана.

«Мы играли с «Куньлунем» несколько дней назад в Сочи, Майк хорошо подготовил команду на игру против нас. У нас был медленный старт – тренерский штаб провёл с нами хороший разбор тех моментов, и мы включились, начали появляться моменты, смогли забить свои шайбы и, в конце концов, выиграть матч. В отличие от прошлого матча, соперник вышел более заряженным и подготовленным. «Куньлунь» в этом сезоне точно будет серьёзным соперником.

Приятно играть дома, видеть своих фанатов, одержать победу. Нам нужно вынести позитивные моменты их этих матчей и перенести их в регулярный сезон. Ребята раньше рассказывали, что атмосфера на играх отличная. И я встречал фанатов, которые узнавали меня, нам удавалось пообщаться — всё очень позитивно. Это действительно отличный опыт.

Мы становимся лучше при игре в большинстве, появляются новые возможности – мы уделяем этому дополнительное время на тренировках каждый день, разговариваем об этом. Состав команды серьёзно изменился в межсезонье, и нужно дождаться появления «химии», но уже сейчас видно, что есть прогресс", — цитирует Шауса пресс-служба клуба.