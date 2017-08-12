Кузнецов, Радулов и Сорокин посетили футбольный матч ЦСКА — «Спартак»

Российские хоккеисты посетили футбольный матч между ЦСКА и «Спартаком». За игрой на трибунах наблюдали нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов, а также действующие игроки ПХК ЦСКА: вратарь Илья Сорокин, защитник Богдан Киселевич и нападающий Андрей Светлаков.

«Армейская» команда одержала победу в дерби со счётом 2:1.

Евгений Малкин и Анна Кастерова посетили футбольное дерби ЦСКА — «Спартак»

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Вы также можете посмотреть фото в аккаунте Сорокина в «Инстаграме».