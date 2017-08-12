Сборная России U16 обыграла команду Беларуси U17 в выставочном матче

Сборная России U16 в Новогорске в первом выставочном матче обыграла сборную Беларуси U17 со счётом 2:1. Вторая встреча между командами состоится 13 августа.
Сборная под руководством Сергея Голубовича сыграла в следующем составе:
вратари — Аскаров (Самсонов);
защитники — Кузнецов, Грушников, Ромко, Ващилин, Кузьмин, Кондратенко, Мухамадуллин, Стеклов;
нападающие — Коханин, Миллер, Дидковский, Банников, Буруянов, Пономарёв, Косолапов, Тринеев, Рычков, Петров, Хуснутдинов, Злодеев, Закиров.
Россия U16 — Беларусь U17 — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — Ленешевский (Алистров), 20:56, ГБ.
1:1 — Тринеев (Пономарев), 33:19.
2:1 — Мухамадуллин (Хуснутдинов), 48:05, ГБ.
Штраф: 16 — 18.
В Новогорске начался учебно-тренировочный сбор юниорской сборной U16