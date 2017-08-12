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В. Воробьёв: идёт плодотворная работа, нравится микроклимат в «Динамо» Москва

12 августа 2017, суббота. 22:19 Хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв рассказал о подготовке к сезону и отметил хороший микроклимат в команде.

«Мы работаем уже больше месяца, есть какие-то плюсы, какие-то минусы, успели поиграть на турнире, провести два товарищеских матча. Благодарен болельщикам за поддержку, которую вы нам оказываете, несмотря на то что ситуация непростая. Нам очень приятно, что вы приезжаете и болеете за нашу команду. Да, сейчас непросто, но это хоккей.

Для нас, тренерского штаба, эта работа очень интересна, очень почётна, мы все прекрасно понимаем, что представляем такой клуб, как «Динамо» Москва. Будем биться и сражаться, чтобы не подвести людей, которые на нас рассчитывают.

Сейчас идёт плодотворная работа. Очень нравится микроклимат в команде. Назвал бы нашу команду сейчас сплавом молодости и опыта. Много именитых ветеранов, которые победами всем всё доказали, и они, безусловно, должны помогать молодым ребятам, ведь когда-то они тоже начинали с молодёжного хоккея. Много молодых ребят, в том числе и те, кто выигрывал Кубок Братины в прошлом сезоне. Надеемся, они будут прогрессировать, но нужно время, терпение, труд», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Владимир Воробьёв
Новости. Хоккей
12 августа 2017, суббота
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