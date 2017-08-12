Никулин: до Кубка Гагарина тяжело добраться, но у «Динамо» М стоит такая цель

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин на встрече с болельщиками рассказал, что в новом сезоне команда поставила себе цель завоевать Кубок Гагарина и будет делать для этого всё возможное.

«Равнодушных в команде не будет, будем выкладываться. Что сказать о Кубке Гагарина? Конечно, до него тяжело добраться, но у нас стоит такая цель, поэтому мы уже сейчас выкладываемся на полную и по ходу чемпионата сделаем всё возможное, чтобы до него добраться», — приводятся слова Никулина на официальном сайте клуба.