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Никулин: до Кубка Гагарина тяжело добраться, но у «Динамо» М стоит такая цель

12 августа 2017, суббота. 22:38 Хоккей

Защитник московского «Динамо» Илья Никулин на встрече с болельщиками рассказал, что в новом сезоне команда поставила себе цель завоевать Кубок Гагарина и будет делать для этого всё возможное.

«Равнодушных в команде не будет, будем выкладываться. Что сказать о Кубке Гагарина? Конечно, до него тяжело добраться, но у нас стоит такая цель, поэтому мы уже сейчас выкладываемся на полную и по ходу чемпионата сделаем всё возможное, чтобы до него добраться», — приводятся слова Никулина на официальном сайте клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Москва) Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Москва Илья Никулин
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