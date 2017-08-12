Шуленин: когда приглашает такая команда, как «Магнитка», вряд ли кто-то думает

Защитник магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Шуленин рассказал о переходе из «Торпедо» и отметил, что для него это шаг вперёд в карьере.

«Торпедо» после окончания сезона предложило контракт. Но мой агент сказал, что есть большой интерес из «Магнитки». Действительно, «Металлург» предложил лучшие условия. Переговоры прошли в хорошей приятной атмосфере – я общался с представителями клуба. Потом уладили все формальности, и решился на переезд в Магнитку и подписание нового контракта.

Знаете, когда приглашает такая команда, как магнитогорский «Металлург», то вряд ли кто-то думает. Второго такого предложения может и не быть. Понятно, что этот переезд – смена жизни, города, коллектива. Это новый виток в карьере. И в этом ничего страшного нет: просто надо снова доказывать своей работой, что достоин играть в такой команде. Считаю, что мой переход в «Металлург» – огромный шаг вперёд! Так что над этим предложением особо не раздумывал, посоветовался с семьей и принял решение. Для меня это новый вызов», — цитирует Шуленина пресс-служба клуба.