Тэйвз: 3 кубка «Чикаго» перестали быть чем-то особенным, надо возвращать позиции

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз рассказал, как воспринял второе подряд чемпионство «Питтсбург Пингвинз». За последние девять лет эти две команды выиграли по три кубка Стэнли: «Чикаго» — в 2010-м, 2013-м и 2015-м, «Питтсбург» — в 2009-м, 2016-м и 2017-м.



«Тяжело было смотреть, как Кросби поднимает кубок этим летом. Всегда тяжело, когда это делает кто-то кроме тебя. Почему-то ты каждый год думаешь, что завоюешь его. Надо сохранять в памяти такие моменты, когда смотришь на это со стороны. Как игрока, меня это всегда терзает и в то же время подстёгивает.



Помню, после победы в 2015-м отвечал на вопрос, считаю ли нашу команду династией. Я не стал в это лезть и сказал журналистам, что они могут говорить что угодно. Теперь „Питтсбург“ выиграл два года подряд, такого уже давно не было. И сейчас думаешь, что наши достижения перестали быть чем-то особенным. Надо возвращаться к работе и вернуть свои позиции», — цитирует Тэйвза Sportsnet.

«Питтсбург» — лучший, Малкин — трёхкратный! «Пингвины» взяли Кубок Стэнли Отменённый чистый гол «Нэшвилла», победная шайба Хёрнквиста, «сухарь» Мюррея и «Конн Смайт» Кросби – таким стал последний матч сезона.