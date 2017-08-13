Клингберг: Хичкок наладит игру «Далласа» в обороне, нам этого не хватало

Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером Кеном Хичкоком, чьи команды известны своей строгой игрой в обороне.



«Я хочу, чтобы наша команда лучше играла в обороне, Хичкок это исправит. Мы получим хорошую структуру при игре в защите, в прошлые годы нам этого немного не хатало. Важно, чтобы у нас были наработы одна или две схемы игры, на которые мы можем полагаться, если не не будем много забивать», — приводятся слова Клингберга на официальном сайте НХЛ.

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