Хаула: в «Вегасе» всё будет впервые, мы будем создавать своё наследие

Нападающий Эрик Хаула поделился ожиданиями от первого сезона «Вегас Голден Найтс» в НХЛ. Форвард был выбран клубом на драфте расширения, ранее он выступал в «Миннесоте Уайлд».

«Я всегда буду любить „Миннесоту“, но готов к новым начинаниям. Новая команда — всё будет впервые, это здорово. Мы будем создавать своё наследие, в Вегасе раньше ничего не было. Это отличная возможность для всех, нам надо как можно скорее включаться в работу, знакомиться, проводить вместе время. Я очень рад, что мне предоставился такой шанс в карьере.

Моё главное достоинство — это скорость. Я буду выкладываться в тренировочном лагере, посмотрим, в каком звене начну сезон. Буду биться за место в составе. Я воодушевлён тем, что буду частью новой команды, не терпится приехать туда и начать сезон", — приводятся слова Хаулы на официальном сайте НХЛ.