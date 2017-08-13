Зыбин: сборной России не хватило лидеров на мемориале Глинки

Главный тренер юниорской сборной U18 Александр Зыбин подвёл итоги мемориала Глинки, на котором российская команда заняла четвёртое место.

«Матч за третье место? Был хороший матч, два периода ребята играли неплохо, забили два гола, могли забить ещё. Но ошибки в обороне привели к ненужным шайбам. Особенно это касается второй: проиграли на одном квадратном метре практически один в один и получили гол.



Не хватило лидеров в команде, у нас на старте выбыли из-за травм Гриша Денисенко и Даня Галенюк. Плюс не хватило острых нападающих, таких как Андрей Свечников и Александр Хованов. Поможет начало сезона в МХЛ, нам надо будет искать нападающих», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.