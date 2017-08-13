Коваленко: профсоюз не может добиться результата по АНО «Динамо» моментально

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о последних событиях в жизни организации.

«Во время турниров в Минске и Нижнем Новгороде прошли собрания в девяти клубах КХЛ, каждый из которых в полном составе подтвердил свою работу в профсоюзе. Очень продуктивным для нас получился и Кубок президента Казахстана. Встретились с игроками «Адмирала», «Трактора», «Нефтехимика», «Барыса» и «Авангарда». Перелетел в Магнитогорск, где уже состоялись собрания в «Сибири» и «Металлурге», намечена встреча с «Куньлунем».



Многих по-прежнему волнует ситуация в АНО «Динамо», у которого остаются большие задолженности перед игроками. Профсоюз делает всё возможное — обратились в гражданский суд, прокуратуру, Следственный комитет, уже есть несколько решений в нашу пользу, а документы переданы судебным приставам. Мы не можем изменить законодательную систему в РФ и добиться результата моментально, уже сегодня-завтра.

Другой момент — наше взаимодействие с агентами. Они отвечают за контракты, мы — за защиту прав хоккеистов. Работаем параллельно, но в ряде случаев агенты обращаются к нам за помощью, всегда представителям игроков помогаем. Говорили и о том, что не все хоккеисты знают о тех делах, которые ведёт и во многих случаях выигрывает наша организация, кому из игроков удалось помочь, кого смогли вытянуть. Выяснили, что обратной связи нам не хватает, над её совершенствованием будем работать.



Казахстанский этап нашей поездки оказался конструктивным. От «Адмирала» на собрание пришло 37 хоккеистов, было много молодежи — и в плане массовости это, похоже, наш рекорд. Стопроцентной была явка в «Тракторе» и «Барысе». Закрываем эту большую летнюю поездку турниром имени Пучкова в Санкт-Петербурге, где состоятся встречи в «СКА-Нева», СКА, «Северсталь», ХК «Сочи» и «Йокерит». После этого у нас останется несколько команд, с которыми не удалось увидеться на предсезонных соревнованиях. С ними будем общаться отдельно. Затем подведём итоги турне», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Коваленко: профсоюз годами не подпускали к АНО «Динамо», а теперь делют крайним

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