Тэйвз подчеркнул, что не планирует слишком влезать в политику

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал свой пост в инстаграме, в котором речь шла о защите окружающей среды и выходе США из Парижского соглашения по климату.



«Я совсем не стремился навязать кому-то своё мнение или указать на правильную точку зрения. В социальных сетях я просто свободно выражаю личную точку зрения. Мне просто интересно говорить о некоторых темах, которые меня волнуют. Речь идёт о здоровье и, безусловно, защите окружающей среды. Иногда стоит отложить это и выслушать оппонентов, оппозицию.



Даже если не политизировать вопрос, являетесь ли вы сторонником Трампа или нет, по этим вопросам существует большой раскол. В этом достаточно убедиться, посмотрев телевидение в Канаде или США. Лучшее, что можно сделать – это выслушать тех, у кого есть другое мнение. Именно об этом я и хотел сказать, не углубляясь в личное. Я не планирую слишком влезать в политику. В этом вряд ли есть какая-то польза. Но я думаю, что такие вещи стоит обсуждать и интересно видеть, как на это реагируют», – цитирует хоккеиста Sportsnet.

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