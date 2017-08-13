Форвард Пирри, поведший более 200 матчей в НХЛ, не намерен переходить в «Цуг»

Нападающий Брэндон Пирри, о возможном переходе которого в «Цуг» сообщали швейцарские СМИ, намерен остаться в Северной Америке и продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге. Хоккеист планирует получить приглашение в тренировочный лагерь. Об этом информирует Swisshockey.

В сезоне-2016/17 26-летний нападающий провёл 60 матчей за «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 18 очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги хоккеист провёл 226 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Анахайм Дакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», забил 57 голов и отдал 41 передачу.