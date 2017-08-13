Шаров: «Сибири» надо хладнокровнее подходить к своим моментам

Форвард «Сибири» Александр Шаров прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 ОТ) в матче мемориала Ромазана. Это первая победа команды в нынешнее межсезонье.

«Сибирь» в овертайме обыграла «Трактор» в первом матче мемориала Ромазана

«Всегда приятно играть с партнёрами, которые уже давно в КХЛ. У меня остались только положительные впечатления. Мой гол? Я ожидал передачу, шёл на ворота. Получилось забить.



Перелёт? Весь сезон придётся так играть, нужно привыкать. нужно выходить на каждый матч как на бой. Игра вратаря соперника? Не думаю, что он сделал игру, это мы не забили. Нужно было хладнокровнее подходить к своим моментам. Мы всегда будем выходить и играть на победу. Никакой особенной подготовки к следующим соперникам не будет», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» новосибирской команды