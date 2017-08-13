Ямамото: Тайлер Джонсон был для меня примером для подражания, он дал мне советы

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Кайлер Ямамото признался, что старается брать пример с форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлера Джонсона.



«С детских лет он был для меня примером для подражания. Я тренируюсь с ним летом, вижу, как много он работает. Он дал мне некоторые советы, главный из которых – быть уверенным в том, что мои габариты не помешают мне добиться своего. Верить в себя и не обращать внимания на тех, кто не верит в меня. Габариты не имеют значения. Это идёт от сердца», – цитирует игрока Sportsnet.

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