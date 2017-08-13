Диц: игроки «Барыса» — братья, должны беречь и заботиться друг о друге

Защитник «Барыса» Даррен Диц подвёл итоги домашнего предсезонного турнира. Команда заняла третье место.

«Было интересно, и много новых уроков мы извлекли. Всё, конечно, по-другому, но от того не менее весело. Старался привыкнуть к ребятам, к команде. Новые правила — это то, к чему нужно привыкнуть. Через игры это и происходит. Считаю, что от матча к матчу мне это удавалось всё лучше. Надеюсь продолжить прогрессировать по ходу предсезонных поединков.



Даллмэн? Такой партнёр, как Кевин, помогает привыкнуть ещё быстрее. У него столько опыта — есть чему поучиться. Играя с ним, понимаешь всё быстрее. Я не считаю себя бойцом. Но мы должны биться друг за друга, ведь мы команда. Если у кого-то из ребят твоей команды проблемы, то мы, как братья на льду, должны беречь и заботиться друг о друге.



Думаю, нужно отдать должное «Адмиралу» — они хорошо сыграли. Да, мы показали не лучшую свою игру — не уверен, что знаю почему. Это то, над чем мы поработаем, что постараемся исправить и улучшить», — цитирует игрока sports.kz.