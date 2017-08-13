Яндач: сборная России – явный фаворит Олимпиады-2018

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач прокомментировал условия подготовки своей команды к Олимпийским Играм в Пхёнчхане.



«Те, кто выступает в КХЛ, будут находиться в лучших условиях в плане подготовки к Олимпиаде. Регулярный чемпионат КХЛ прерывается 23 января, в то время как перерыв в чешской экстра — лиге начинается лишь 8 февраля, чемпионат Швеции – 10 февраля, а финны вообще будут играть без перерыва. Таким образом, до первого матча у нас будет в распоряжении всего неделя. Мы бы хотели попробовать на Играх проверить силы молодёжи, но в идеале должен получиться сплав молодости и опыта.

Я согласен со словами Мартина Бродо, который говорил об интересе к Олимпиаде из-за большого числа претендентов на медали – и Чехия, и Германия со Швейцарией будут иметь возможность побороться. Это правда, на медали будут претендовать примерно шесть сборных, но Россия – явный фаворит. Что касается заявлений Александра Овечкина, то я о них слышал. Если произойдёт прецедент, и игрок НХЛ сможет поехать на Олимпиаду, то, конечно, мы попытаемся призвать под знамёна сборной наших лучших парней из-за океана», — приводит слова Яндача Idnes.