Якупов: Хендрикс в «Эдмонтоне» склеил мне ботинки и хотел прибить их к стене

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов вспомнил смешной случай, произошедший с ним во время тренировок в «Эдмонтон Ойлерз».



«Когда пришёл тренер Тодд Нильсон, то он ввёл традицию. После тренировки мы садимся в круг, и кто-нибудь назначает трёх звёзд занятия. Причём первая звезда — тот, кто тренировку провалил. И он бежит полный круг в амуниции.



И вот я раздаю звёзд. Третья — вратарь Бен Скривенс, вторая — Тайлер Холл. А первую звезду я по подсказке Эндрю Ференса дал ветерану Мэтту Хендриксу. Он смотрит на меня круглыми глазами: „Молодой, ты обалдел?“



Хендрикс пробежал круг. Мы посмеялись, я извинился. Мэтт кивнул: „Да ладно, всё хорошо“. Покатался ещё полчаса, возвращаюсь в раздевалку, а у меня ботинки подошвами склеены! Я видел, что Хендрикс хотел ещё гвоздями прибить их к стене, но не успел. Я два часа раздирал башмаки, никто не помогал. В итоге порвал так, что на одном ботинке были две подошвы, на другом — ни одной. Так и пошёл домой. Ну а Мэтт сказал: „В следующий раз не шути над стариками!“ — цитирует Якупова официальный сайт лиги.

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