Юнас Энрот считает самым известным человеком из Беларуси Андрея Мезина

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал, каких спортсменов Беларуси считает самыми известными.



«Хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Ещё у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто ещё? Назовите какие-нибудь фамилии, а я попробую их вспомнить. Виктория Азаренко? Да, теннисистка, но внешне я её не узнаю. Дарья Домрачева? Нет, про неё я вообще ничего слышал. Александр Глеб? А вот его я помню. Это футболист, игравший за «Арсенал» и «Барселону».



А вообще в моём мире самый известный белорус – Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником», — цитирует Энрота официальный сайт клуба.

Энрот: первый раз минское «Динамо» выходило на меня ещё шесть лет назад