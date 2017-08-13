В Астане состоялся матч команды «Легенды хоккея»

На «Барыс Арене» прошёл товарищеский матч «Легенд Хоккея» против «Ветеранов хоккея Казахстана». В игре приняли участие известные и легендарные игроки, участники и чемпионы Олимпийских Игр и обладатели наград чемпионатов мира, а ныне хоккейные функционеры и тренеры.
Программа мероприятия включила в себя две части: автограф-сессия и хоккейный матч. Проходил он в необычном формате. Для начала с «Легендами» сыграли хоккеисты-воспитанники ДЮСШ «Барыс». Позже детей заменил уже состав «Ветеранов Казахстана».
Встреча закончилась со счётом 6:6.
Голы в составе команды «Легенды Хоккея»:
1. Игорь Мишуков;
2. Игорь Мишуков (Илья Бякин);
3. Александр Гуськов (Евгений Давыдов);
4. Александр Гуськов (Виктор Шалимов);
5. Сергей Светлов;
6. Илья Бякин;
Вратарь: Василий Лапшенков.