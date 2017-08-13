175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Астане состоялся матч команды «Легенды хоккея»

13 августа 2017, воскресенье. 15:25 Хоккей

На «Барыс Арене» прошёл товарищеский матч «Легенд Хоккея» против «Ветеранов хоккея Казахстана». В игре приняли участие известные и легендарные игроки, участники и чемпионы Олимпийских Игр и обладатели наград чемпионатов мира, а ныне хоккейные функционеры и тренеры.

Программа мероприятия включила в себя две части: автограф-сессия и хоккейный матч. Проходил он в необычном формате. Для начала с «Легендами» сыграли хоккеисты-воспитанники ДЮСШ «Барыс». Позже детей заменил уже состав «Ветеранов Казахстана».

Встреча закончилась со счётом 6:6.

Голы в составе команды «Легенды Хоккея»:

1. Игорь Мишуков;
2. Игорь Мишуков (Илья Бякин);
3. Александр Гуськов (Евгений Давыдов);
4. Александр Гуськов (Виктор Шалимов);
5. Сергей Светлов;
6. Илья Бякин;

Вратарь: Василий Лапшенков.

«Все регионы России хотят выступать в Ночной лиге»
Завершился шестой сезон Ночной хоккейной лиги. Отгремел фестиваль в Сочи, а руководство НХЛ обсудило итоги года и заглянуло в будущее.
Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
Теги
Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
13 августа 2017, воскресенье
15:52 Шуплер: за время работы в России и других странах не сталкивался с завистью
15:25 В Астане состоялся матч команды «Легенды хоккея»
14:52 Юнас Энрот считает самым известным человеком из Беларуси Андрея Мезина
14:16 Якупов: Хендрикс в «Эдмонтоне» склеил мне ботинки и хотел прибить их к стене
13:31 Яндач: сборная России – явный фаворит Олимпиады-2018
11:31 Диц: игроки «Барыса» — братья, должны беречь и заботиться друг о друге
11:05 Ямамото: Тайлер Джонсон был для меня примером для подражания, он дал мне советы
10:47 Шаров: «Сибири» надо хладнокровнее подходить к своим моментам
10:30 Кокарев: у «Салавата» отличный коллектив, с нетерпением жду сезона
10:15 Исхаков: нельзя сваливать на то, что плохой лёд или судьи постоянно свистели
10:05 Форму нападающего «Сибири» Энлунда должны доставить сегодня
10:00 Охотюк: под конец мемориала Глинки сборной России, видимо, не хватило сил
09:58 Форвард Пирри, поведший более 200 матчей в НХЛ, не намерен переходить в «Цюрих»
09:45 Лазарев: игроки «Салавата Юлаева» знают все требования Вестерлунда
09:30 Тэйвз подчеркнул, что не планирует слишком влезать в политику
09:30 Завгородний: последние два матча мемориала Глинки сборная России отдала сама
09:15 Владелец «Оттавы»: я убит горем из-за ухода из жизни моего друга Брайана Мюррея
09:15 Форвард «Аризоны» Ричардсон сможет принять участие в тренировочном лагере
09:00 Коваленко: профсоюз не может добиться результата по АНО «Динамо» моментально
09:00 Зыбин: сборной России не хватило лидеров на мемориале Глинки
01:00 Хаула: в «Вегасе» всё будет впервые, мы будем создавать своё наследие
00:35 Ли: у Эберле отлично складывается карьера, с ним «Айлендерс» будет сильнее
00:26 Клингберг: Хичкок наладит игру «Далласа» в обороне, нам этого не хватало
12 августа 2017, суббота
23:46 Тэйвз: 3 кубка «Чикаго» перестали быть чем-то особенным, надо возвращать позиции
23:21 Серебряков: у «Барыса» хорошее первое звено, но наша первая пятёрка его сдержала
22:54 Шуленин: когда приглашает такая команда, как «Магнитка», вряд ли кто-то думает
22:38 Никулин: до Кубка Гагарина тяжело добраться, но у «Динамо» М стоит такая цель
22:19 В. Воробьёв: идёт плодотворная работа, нравится микроклимат в «Динамо» Москва
21:47 Сборная России U16 обыграла команду Беларуси U17 в выставочном матче
21:47 Кузнецов, Радулов и Сорокин посетили футбольный матч ЦСКА — «Спартак»
21:18 Шаус: в этом сезоне «Куньлунь» точно будет серьёзным соперником
20:59 Умер бывший тренер и генменеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей
20:39 Кинэн: «Металлург» показал «Куньлуню», как побеждать, мы должны этому учиться
20:34 И. Воробьёв: уже давно думали попробовать Филиппи в первом звене «Магнитки»
20:33 Сборная России U17 одержала победу над Финляндией в выставочном матче
20:25 Сборная России U18 уступила шведам в матче за третье место на мемориале Глинки
20:09 Сборная Канады U18 выиграла мемориал Глинки, в финале взяв верх над Чехией
19:53 Женская молодёжная сборная уступила Канаде в красном в выставочном матче
19:34 «Магнитка» одолела «Куньлунь» на мемориале Ромазана, отыгравшись со счёта 0:2
19:31 «Спартак» по буллитам проиграл «Химику» в товарищеском матче
18:49 Гостисбер: надо быть командным игроком, нельзя зацикливаться на себе
18:22 Мюррей: скажу Флёри спасибо, его уход — это бизнес, но мы же люди
17:55 Марк-Андре Граньяни не поехал с минским «Динамо» на турнир в Латвию
17:32 Пушкарёв: у нас с Мнацяном давняя история, он всегда играет жёстко против меня
17:20 Мнацян: немножко потолкались с Пушкарёвым, решили взбодрить игроков
Все новости RSS
Партнерский контент