Шуплер: за время работы в России и других странах не сталкивался с завистью

Известный тренер Юлиус Шуплер поделился мнением о тренерской работе в других странах.

«Когда я работал в других странах, в том числе в России и Северной Америке, никогда не сталкивался с завистью или нетерпимостью со стороны местных специалистов. Ко мне относились нейтрально, понимая, что главный показатель — результат. Если же кто-то в клубе не готов воспринимать иностранного тренера, то уже не получится создать органичную и рабочую атмосферу. Тут надо решать — избавляться либо от тренера, либо от человека, который его не воспринимает. Но у меня такого никогда не было, везде был высокий профессионализм", — цитирует Шуплера Hokej.sk.