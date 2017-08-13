Яремчук: конечно, хочется больше играть в КХЛ, но для этого надо показать себя

Нападающий системы «Югры» Александр Яремчук рассказал, как впервые сыграл за основную команду.



Я дебютировал в КХЛ после домашних матчей «Мамонтов». Тогда на нашу игру пришёл весь тренерский штаб главной команды во главе с Андреем Владимировичем Разиным. В той игре мне удалось забросить две шайбы. Сразу после игры у нас прошло собрание в раздевалке, туда зашёл генеральный менеджер «Югры» Евгений Владимирович Хацей. Он сказал мне и Кириллу Попову собирать форму, переносить её в соседнюю арену.



Дебют в КХЛ был, когда мы играли с ХК «Сочи». Матч получился хорошим, старался выполнять установку тренера. Естественно, ноги немного тряслись, но вроде бы получилось неплохо. После этого матча многие мне говорили, что сыграл хорошо. В «Югре» все ребята поддерживали, подсказывали, это очень помогало. В основном Евгений Лапенков давал советы. Конечно, хочется больше играть в Континентальной хоккейной лиге, но для этого нужно показать себя в «Мамонтах», тогда тренер основной команды обязательно обратит внимание", — цитирует Яремчука официальный сайт МХЛ.