«Ак Барс» одолел «Локомотив» в первой встрече Кубка ЛЖД

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче предсезонного Кубка Латвийских железных дорог, встреча завершилась со счётом 2:1.



На старте второго периода команды Зинэтулы Билялетдинова открыла счёт, заброшенной шайбой сумел отметиться Джастин Азеведу. Через пять минут форвард «Локомотива» Петри Контиола восстановил равновесие. На 48-й минуте удачный бросок Фёдора Малыхина установил окончательный счёт в матче.



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