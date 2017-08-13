Энрот: хочу увидеть, как всё работает в КХЛ, как организованы матчи в этой лиге

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о желании провести первый матч за клуб на Кубке ЛЖД.



«Предстоит хороший тест. Очень хочу увидеть, как всё работает в КХЛ, как организованы матчи в этой лиге. Да, это ещё не регулярный чемпионат, но условия близки к боевым. Поэтому сегодня немного волнительный для меня день. Но нахожусь в хорошей форме. За прошедшие две с половиной недели я успел наладить коммуникацию с командой, тренерский штаб разработал хороший план на игру. Если будем следовать ему — всё получится», — цитирует Энрота официальный сайт команды.

Дуайер: Энрот здорово проявил себя на тренировках, нужно дать ему практику