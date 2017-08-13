Билялетдинов: в своём дебютном матче Марков сыграл правильно и надёжно

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал первый матч свой команды на Кубке Латвийской железной дороги, в котором его команда одолела ярославский «Локомотив» (2:1).



«Полезная игра и для нас, и для «Локомотива». Команды сейчас на таком этапе, когда надо показывать хорошую игру. Не всегда всё получается, хотя в целом нормально. Не порадовала игра в большинстве, но этому есть объяснение – мы не так давно собрались в таком составе и впервые играем все вместе. Сделали всё, что на сегодняшний день смогли сделать. Выглядим неплохо, но хотелось бы лучше.



Дебютный матч Маркова? Он сыграл правильно, чисто и надёжно. Опытный игрок, по нему всё видно», — отметил Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

«Ак Барс» одолел «Локомотив» в первой встрече Кубка ЛЖД