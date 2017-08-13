Сборная России U17 проиграла финнам в третьем выставочном матче

В третьем выставочном матче в финском городе Виерумяки юниорская сборная России U17 уступила сверстникам из Финляндии, встреча завершилась со счётом 1:2.
Сборная под руководством Владимира Филатова выступала в следующем составе:
Скотников (Чечелев);
Миронов — Князев (К), Зиновьев — Подкользин (А) — Николаев (А);
Буренов — Никишин, Зайцев — Хулапов — Сучков;
Горячев — Шапошников, Башкиров — Гараев — Гущин;
Тювилин — Арбузов, Пугачев — Черный.
Финляндия U17 — Россия U17 — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
1:0 — Пуйстола (Саарела, Лахнавиик) 17:33 ГБ;
2:0 — Туомаала (Рату) 41:47;
2:1 — Никишин (Хулапов) 56:14;
Штраф: 22 — 8.
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