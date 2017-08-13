Сборная России U17 проиграла финнам в третьем выставочном матче

В третьем выставочном матче в финском городе Виерумяки юниорская сборная России U17 уступила сверстникам из Финляндии, встреча завершилась со счётом 1:2.



Сборная под руководством Владимира Филатова выступала в следующем составе:



Скотников (Чечелев);

Миронов — Князев (К), Зиновьев — Подкользин (А) — Николаев (А);

Буренов — Никишин, Зайцев — Хулапов — Сучков;

Горячев — Шапошников, Башкиров — Гараев — Гущин;

Тювилин — Арбузов, Пугачев — Черный.



Финляндия U17 — Россия U17 — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



1:0 — Пуйстола (Саарела, Лахнавиик) 17:33 ГБ;

2:0 — Туомаала (Рату) 41:47;

2:1 — Никишин (Хулапов) 56:14;



Штраф: 22 — 8.

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