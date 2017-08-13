Есмантович: с Киселевичем поговорим, постараемся оставить своих игроков в клубе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил необходимость подписания контрактов с большим количеством новичков команды на три сезона, а также заявил, что клуб будет разговаривать о подписании новых соглашений с Киселевичем, Науменковым и Ожигановым.



«Адаптация игрока в коллективе должна пройти определённые вещи. Игрок, попадающий в ЦСКА, несёт на себе бремя побед и регалий клуба, которые были в прошлом. Поэтому ему нужно время на адаптацию. Второй вопрос в том, что каждый контракт стоит финансов. Если ты подписываешь на один год – это одни деньги, а если на три – то немножко другие. И здесь вступает в силу роль экономики. Конечно, экономнее подписать хоккеиста на три года, чем на год. И ещё у нас есть стратегия развития клуба до 2020 года, она просматривается мной, как руководителем, именно в таком ракурсе. Если подписывать хоккеистов на три года, они раскроют себя в лучшем качестве. В 2019 году могут сократить потолок зарплат? Будем выходить из ситуации согласно регламенту. Я хорошо читаю, хорошо считаю. Есть регламент, и я буду выполнять его, как все.



Планируем ли подписывать новый контракт с Киселевичем, который в следующем сезоне станет ограниченно свободным агентом? У нас в такой же ситуации находится Михаил Науменков. Последний год ещё и у Игоря Ожиганова. Будем прорабатывать эти вопросы, вести переговоры и стараться своих хоккеистов задержать в клубе», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.



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