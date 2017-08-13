175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Любимов: у нас цель резво играть и не сдаваться до победы

13 августа 2017, воскресенье. 19:38 Хоккей

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о своих впечатлениях от возвращения в команду.

«Атмосфера на презентации была хорошей, было очень тепло. Всё прошло хорошо. Когда я пришёл в раздевалку, моя табличка висела на прежнем месте. Ребята и персонал почти не поменялись, а тех, кто пришёл, я уже знал по «Красной Армии», по сборной. Резво играем в товарищеских матчах? Хотелось бы, чтобы мы так же играли и в регулярном чемпионате, у нас есть такая цель, а там будет видно. Нужно быть настроенным на серьёзную борьбу и не сдаваться до победы. Новичков у нас много, со всеми общаюсь. С кем буду играть? Это к Никитину вопрос», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

11 друзей Капризова. ЦСКА забыл о жёстком потолке в 2019 году?
Кирилл Капризов стал 12-м игроком ЦСКА, чей контракт рассчитан до 2020 года. Как «армейцы» будут соблюдать жёсткий потолок зарплат?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Роман Любимов
Новости. Хоккей
13 августа 2017, воскресенье
20:30 Шумаков: ЦСКА – такая хорошая команда, что здесь без разницы, с кем играть
20:07 «Анахайм»: Мюррей руководил командой с достоинством, проявив настоящий талант
19:38 Любимов: у нас цель резво играть и не сдаваться до победы
19:36 Есмантович: с Киселевичем поговорим, постараемся оставить своих игроков в клубе
19:21 Сборная России U17 проиграла финнам в третьем выставочном матче
18:54 Билялетдинов: в своём дебютном матче Марков сыграл правильно и надёжно
18:30 Энрот: хочу увидеть, как всё работает в КХЛ, как организованы матчи в этой лиге
17:50 «Ак Барс» одолел «Локомотив» в первой встрече Кубка ЛЖД
17:28 Кулаков: уже 14-й сезон в минском «Динамо», клуб стал по-настоящему родным
16:52 Яремчук: конечно, хочется больше играть в КХЛ, но для этого надо показать себя
16:23 Дуайер: Энрот здорово проявил себя на тренировках, нужно дать ему практику
15:52 Шуплер: за время работы в России и других странах не сталкивался с завистью
15:25 В Астане состоялся матч команды «Легенды хоккея»
14:52 Юнас Энрот считает самым известным человеком из Беларуси Андрея Мезина
14:16 Якупов: Хендрикс в «Эдмонтоне» склеил мне ботинки и хотел прибить их к стене
13:31 Яндач: сборная России – явный фаворит Олимпиады-2018
11:31 Диц: игроки «Барыса» — братья, должны беречь и заботиться друг о друге
11:05 Ямамото: Тайлер Джонсон был для меня примером для подражания, он дал мне советы
10:47 Шаров: «Сибири» надо хладнокровнее подходить к своим моментам
10:30 Кокарев: у «Салавата» отличный коллектив, с нетерпением жду сезона
10:15 Исхаков: нельзя сваливать на то, что плохой лёд или судьи постоянно свистели
10:05 Форму нападающего «Сибири» Энлунда должны доставить сегодня
10:00 Охотюк: под конец мемориала Глинки сборной России, видимо, не хватило сил
09:58 Форвард Пирри, поведший более 200 матчей в НХЛ, не намерен переходить в «Цюрих»
09:45 Лазарев: игроки «Салавата Юлаева» знают все требования Вестерлунда
09:30 Тэйвз подчеркнул, что не планирует слишком влезать в политику
09:30 Завгородний: последние два матча мемориала Глинки сборная России отдала сама
09:15 Владелец «Оттавы»: я убит горем из-за ухода из жизни моего друга Брайана Мюррея
09:15 Форвард «Аризоны» Ричардсон сможет принять участие в тренировочном лагере
09:00 Коваленко: профсоюз не может добиться результата по АНО «Динамо» моментально
09:00 Зыбин: сборной России не хватило лидеров на мемориале Глинки
01:00 Хаула: в «Вегасе» всё будет впервые, мы будем создавать своё наследие
00:35 Ли: у Эберле отлично складывается карьера, с ним «Айлендерс» будет сильнее
00:26 Клингберг: Хичкок наладит игру «Далласа» в обороне, нам этого не хватало
12 августа 2017, суббота
23:46 Тэйвз: 3 кубка «Чикаго» перестали быть чем-то особенным, надо возвращать позиции
23:21 Серебряков: у «Барыса» хорошее первое звено, но наша первая пятёрка его сдержала
22:54 Шуленин: когда приглашает такая команда, как «Магнитка», вряд ли кто-то думает
22:38 Никулин: до Кубка Гагарина тяжело добраться, но у «Динамо» М стоит такая цель
22:19 В. Воробьёв: идёт плодотворная работа, нравится микроклимат в «Динамо» Москва
21:47 Сборная России U16 обыграла команду Беларуси U17 в выставочном матче
21:47 Кузнецов, Радулов и Сорокин посетили футбольный матч ЦСКА — «Спартак»
21:18 Шаус: в этом сезоне «Куньлунь» точно будет серьёзным соперником
20:59 Умер бывший тренер и генменеджер клубов НХЛ Брайан Мюррей
20:39 Кинэн: «Металлург» показал «Куньлуню», как побеждать, мы должны этому учиться
20:34 И. Воробьёв: уже давно думали попробовать Филиппи в первом звене «Магнитки»
Все новости RSS
Партнерский контент