Любимов: у нас цель резво играть и не сдаваться до победы

Нападающий ЦСКА Роман Любимов рассказал о своих впечатлениях от возвращения в команду.



«Атмосфера на презентации была хорошей, было очень тепло. Всё прошло хорошо. Когда я пришёл в раздевалку, моя табличка висела на прежнем месте. Ребята и персонал почти не поменялись, а тех, кто пришёл, я уже знал по «Красной Армии», по сборной. Резво играем в товарищеских матчах? Хотелось бы, чтобы мы так же играли и в регулярном чемпионате, у нас есть такая цель, а там будет видно. Нужно быть настроенным на серьёзную борьбу и не сдаваться до победы. Новичков у нас много, со всеми общаюсь. С кем буду играть? Это к Никитину вопрос», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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