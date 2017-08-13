Капризов: в ЦСКА собраны хорошие игроки, хоть кто будет друг с другом играть

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о своей адаптации в столичной команде.



«У нас в принципе в команде почти все до этого друг друга знали. Все спокойно друг с другом общаются, поддерживают. Стараюсь с каждым днём всё лучше и лучше привыкать к игре. Тренер новый, схемы другие. С Кузьменко играется комфортно. В ЦСКА все хорошие игроки собраны, хоть кто друг с другом будет играть. Почему подписал контракт с «армейцами» на три года? Ну, так вот решил», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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