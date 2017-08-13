Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло минское «Динамо» на Кубке ЛЖД

Рижское «Динамо» одержало победу над минскими одноклубниками в рамках домашнего предсезонного турнира Кубок Латвийской железной дороги, встреча завершилась со счётом 3:2.



К 17-й минуте встречи команда Горди Дуайера вела в две шайбы, дубль оформил Джастин Фонтейн. Рижане сумели отыграться и выйти вперёд, забив три гола во втором периоде, шайбы на свой счёт записали Оскар Батня, Гинтс Мейя и Гунарс Скворцов.



В первом матче турнира «Локомотив» проиграл «Ак Барсу» — 1:2.



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