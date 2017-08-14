Фонтейн: я продолжаю изучать новый для себя хоккей, приспосабливаюсь

Форвард минского «Динамо» Джастин Фонтейн подвёл итоги после поражения от рижского «Динамо» (2:3) на Кубке ЛЖД. Игрок сумел сделать в матче дубль.



«Когда проигрываешь, это всегда плохо. Мы провели два хороших периода – первый и третий. А вот второй совсем не получился. Как известно, матч длится шестьдесят минут. И, если хочешь победить, нельзя терять концентрацию. Но, к счастью, это товарищеский матч. Команда строится, растет. Будем стараться становиться лучше.



Чувствую себя хорошо. Я продолжаю изучать новый для себя хоккей, приспосабливаюсь. Это непростые спарринги, и они здорово позволяют прочувствовать уровень, дают возможность лучше понять специфику больших площадок, указывают, что надо изменить в свой игре, отрегулировать. Через такие матчи становишься лучше», — цитирует Фонтейна официальный сайт клуба.



Рижское «Динамо» отыгралось с 0:2 и обыграло минское «Динамо» на Кубке ЛЖД