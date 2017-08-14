Кузнецов: раздражает, когда говорят, что «Вашингтон» стал хуже

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов порассуждал на тему состава столичной команды.



«Мне не нравится, когда говорят, что «Вашингтон» стал хуже. Меня это раздражает. Речь должна идти не об именах, а о команде.



Я думаю, что мы должны сосредоточиться на своей игре, а не на кубке Стэнли. Конечно, о нём тоже надо думать, но сначала – о сегодняшнем дне. Тренироваться вместе, работать, помогать партнёрам становиться лучше, соперничать. Конкуренция всегда высокая, поэтому мы должны быть голодными», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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